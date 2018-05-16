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Galatasaray Riva projesinin çalışmaları hızlandı

Galatasaray Riva projesinde inşaat start alıyor. Proje 446 milyon 229 bin liraya mâl olacak.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 14:05..
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Galatasaray Riva projesinin çalışmaları hızlandı

1 milyon 84 bin 443,05 metrekarelik tapu alanına sahip olacak Riva projesinde çalışmalar bu ay içersinde başlayacak.

ÇED SÜRECİ TAMAMLANMIŞTI

Yılmaz İnşaat-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Adi Ortaklığı kapsamında yürütülen projenin ÇED süreci tamamlandı.

Galatasaray Riva projesinin çalışmaları hızlandı

1550 KONUT İNŞA EDİLECEK

Projede 1550 konut yer alacak. Villalar; 2+1, 3+1, 4+1, 3,5+1, 4,5+1, 5,5+1 ve 6+2 olarak inşa edilecek. Otopark alanları ise toplam 60 bin metrekareye sahip olacak. Bunun yanı sıra ticaret ve sosyal tesis alan 10 bin metrekare, cami ise 1.500 metrekareye inşa edilecek.

Galatasaray Riva projesinin çalışmaları hızlandı

6 YILDA TAMAMLANACAK

Batısında İstanbul Boğazı, kuzeyinde Karadeniz bulunan ve 3 bin 203 parsel alanına kurulacak projenin 6 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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