Galatasaray Riva projesinin çalışmaları hızlandı

1 milyon 84 bin 443,05 metrekarelik tapu alanına sahip olacak Riva projesinde çalışmalar bu ay içersinde başlayacak.

ÇED SÜRECİ TAMAMLANMIŞTI

Yılmaz İnşaat-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Adi Ortaklığı kapsamında yürütülen projenin ÇED süreci tamamlandı.

1550 KONUT İNŞA EDİLECEK

Projede 1550 konut yer alacak. Villalar; 2+1, 3+1, 4+1, 3,5+1, 4,5+1, 5,5+1 ve 6+2 olarak inşa edilecek. Otopark alanları ise toplam 60 bin metrekareye sahip olacak. Bunun yanı sıra ticaret ve sosyal tesis alan 10 bin metrekare, cami ise 1.500 metrekareye inşa edilecek.

6 YILDA TAMAMLANACAK

Batısında İstanbul Boğazı, kuzeyinde Karadeniz bulunan ve 3 bin 203 parsel alanına kurulacak projenin 6 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.