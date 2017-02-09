Galatasaray, Riva ve Florya projeleriyle borcunu ödedi

Galatasaray’da düzenlenen olağan divan kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek ikinci konuşmasında, Riva ve Florya projeleri ile kulübün borç yapılanması hakkında detaylar verdi.

BORÇ 430 MİLYON LİRA

Özbek, “Geçmiş dönemdeki bütün yönetimler bu projeleri yapmak istemiştir. Çünkü bu projeler Galatasaray’ı sıkıntılardan kurtaracak projedir. Galatasaray şu anda çok kıymetli bir emanetini taşıyor. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Hem ülkenin hem de Galatasaray’ın bugünkü konumu itibariyle çok hassas günlerden geçiyor. Kendi varlıklarıma dikkat etmediğim kadar bu konuda hassasım. 342 milyon TL Galatasaray’ın kasasına para girdi. Bunun 315 milyon TL’si Aktif Bank ve Denizbank kredi borçlarının ödenmesi için anında 5 dakika içerisinde bu bankaların hesaplarına gönderildi. Bankalara olan borcumuz evvelki gün itibariyle 750 milyon TL civarında. 315 milyon TL’sini dün akşam ödedik. 430 milyon TL civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarda da diğer borcu hiç beklemeden kapatacağız. Bu yönetim, bu genel kurulda verdiği sözün arkasında durmak için gerekli çabayı sarf ediyor”