Galatasaray Üniversitesi terör sevici gazeteye ödül verdi

Öğrenciler tarafından yapılan oylamada, yılın en iyi gazetesi kategorisinde Birgün ödüle layık görülürken Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde Birgün adına ödülü Yazı İşleri Kurulu Üyesi Barış İnce, Can Uğur, BirGün muhabiri Erk Acarer ve Ece Zereycan aldı.

GALATASARAY DA ODTÜ'YE Mİ ÖZENİYOR

ODTÜ ve Boğaziçi başta olmak üzere terör örgütleri tarafından karargah haline getirilmeye çalışılan üniversitelere bir yenisi daha mı ekleniyor...

Bilim üretmenin dışında her türlü siyasi faaliyetle gündeme gelen üniversitelerimiz, sanatçının en 'militanını', gazetenin en 'mezhepçisini' ödüle layık görüyor. Şimdi de Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, terör örgütünün propaganda aracına dönüşen Birgün'ü 'en iyi' gazete seçebiliyor...