Galatasaray-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek ligin son haftasına kayıpsız girmek istiyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Gomis
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Diallo, Aytaç, Chebake, Adem, Eren, Boutaib