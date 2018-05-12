Galatasaray-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

AK Parti Basın Sözcüsü Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin kendisini hedef alıp dediği "Halt etmiş, hani Sivas'tan öteye gidemiyorduk" sözlerine "Konuşulanı anlamayana hödük derler" diye karşılık verdi.

Antalya'da bisikletleriyle Türkiye turuna çıkan 3 kişiye kamyon çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Orgeneral Akar, "Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bizlerden sevgisini, emeğini eksik etmeyen, merhametli, şefkatli ve fedakar annelerimiz en kıymetli varlıklarımızdır." dedi.

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Maçka’da heyelan 4 milyon TL’lik zarar

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelan, 4 milyon TL’lik zarar neden oldu.