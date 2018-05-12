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Galatasaray-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 18:48..
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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek ligin son haftasına kayıpsız girmek istiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Gomis

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Diallo, Aytaç, Chebake, Adem, Eren, Boutaib

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