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Galatasaray'ın Florya arsası için 9 firma talip oldu

Galatasaray'ın Florya arazisi için bugün ihale düzenlendi. Arsaya 9 firma büyük ilgi gösterdi.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 17:38..
  1. Haberler
  2. Emlak
Galatasaray'ın Florya arsası için 9 firma talip oldu

Galatasaray'ın Florya arazi için bugün 14.00'da bir ihale düzenlendi. İhalede projenin ilk etabına talip olan firmalar da belirlendi.

9 FİRMA TEKLİF VERDİ

İhaleye 9 firma teklif sundu. Öz Er-Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef Gayrimenkul- Caba İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı- Fuzul Gayrimenkul- Akkuş Gayrimenkul- Hasanoğlu İnşaat İş Ortaklığı, Aşçıoğlu İnşaat- Yılsan Yatırım İş Ortaklığı, Şua İnşaat- Ruha Elektrik İş Ortaklığı, Pekimtaş Yapı- Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO-İnt-er Yapı İş Ortaklığı teklif verdi.

Galatasaray'ın Florya arsası için 9 firma talip oldu

İKİNCİ OTURUMDA KAZANAN BELLİ OLACAK

İhalenin kazananı önümüzdeki günlerde ikinci oturumda belli olacak. Son oturumda açık artırma ve kapalı zarf teklifi yapılacak.

Galatasaray'ın Florya arsası için 9 firma talip oldu

ARSA GELİRİNİN YÜZDE 20'Sİ EMLAK KONUT'A AİT

Galatarasay kulübü ile Emlak Konut arasında Florya arsası için bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmada arsa gelirinin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’a ait olacak.

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