taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.202
USD
3,8940
EURO
4,7984
ALTIN
164,95
PETR
65,1900

Galatasaray'ın Florya'daki arazisi 5 Nisan'da satışta

Galatasaray'ın Florya'da sahip olduğu 63 bin 230 metrekare arsa, 5 Nisan tarihinde ihaleye çıkıyor.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 09:56..
  1. Haberler
  2. Projeler

Galatasaray, Emlak GYO ile Riva ve Florya arazilerinin üst kullanım hakkına yönelik bir anlaşma yapılmıştı. Galatasaray'ın Florya arazisinin de ilk ihale tarihi belli oldu.

Galatasaray'ın Florya'daki arazisi 5 Nisan'da satışta

KAZANAN İKİ OTURUMDA BELLİ OLACAK

İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinin 1. oturumu 5 Nisan tarihinde gerçekeleşecek. Projenin kazananı iki oturumda belli olacak.

Emsale esas inşaat alanı 55 bin 98 metrekare olan araziye güzel bir proje yapılacak. Proje dahilinde bölgeye konut, dini tesis, ilköğretim okulu ve park alanları yapılacak.

Galatasaray'ın Florya'daki arazisi 5 Nisan'da satışta

KAZANCIN YÜZDE 80'İ GALATASARAY'IN

Galatasaray ve Emlak Konut GYO arasında imzalanan anlaşma gereği projenin kazancının yüzde 80'lik kısmı Galatasaray'a kalırken yüzde 20'lik kısmı Emlak Konut GYO'ya ait olacak.

Galatasaray'ın Florya'daki arazisi 5 Nisan'da satışta

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar, temelinin atılmasından tam 1 yıl sonra havadan drone ile görüntülendi.
Erzurum'da çok amaçlı yaşam merkezi yapılacak
Erzurum'da metruk halde bulunan binalar yıkılarak sosyal bir tesis inşa ediliyor.
Üçüncü Havalimanı 33 milyon lira tasarruf ettirecek
İstanbul'un yeni havalimanında, yılda 19 bin hanenin tükettiği 5 bin 500 hanenin tüketimine denk elektrik ve su tasarrufu yapılacak.
Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı havadan görüntülendi
Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olan banliyö hattında çalışmalar devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

17
'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

119
ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

43
Uganda Havalimanı'nda kabin memuru uçaktan düştü

Uganda Havalimanı'nda kabin memuru uçaktan düştü

9
Operasyondan önce poz veren teröristlerin tamamı öldü

Operasyondan önce poz veren teröristlerin tamamı öldü

54
Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

18
Hayvanların 'yuvasını yapan' adam: O canlar bize emanet

Hayvanların 'yuvasını yapan' adam: O canlar bize emanet

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM