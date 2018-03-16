Galatasaray'ın Florya'daki arazisi 5 Nisan'da satışta

Galatasaray, Emlak GYO ile Riva ve Florya arazilerinin üst kullanım hakkına yönelik bir anlaşma yapılmıştı. Galatasaray'ın Florya arazisinin de ilk ihale tarihi belli oldu.

KAZANAN İKİ OTURUMDA BELLİ OLACAK

İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinin 1. oturumu 5 Nisan tarihinde gerçekeleşecek. Projenin kazananı iki oturumda belli olacak.

Emsale esas inşaat alanı 55 bin 98 metrekare olan araziye güzel bir proje yapılacak. Proje dahilinde bölgeye konut, dini tesis, ilköğretim okulu ve park alanları yapılacak.

KAZANCIN YÜZDE 80'İ GALATASARAY'IN

Galatasaray ve Emlak Konut GYO arasında imzalanan anlaşma gereği projenin kazancının yüzde 80'lik kısmı Galatasaray'a kalırken yüzde 20'lik kısmı Emlak Konut GYO'ya ait olacak.