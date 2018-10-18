Galatasaray'ın Riva arazisine yapılacak proje tanıtıldı

Düşler Vadisi Riva Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ile Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz katıldı.

"BİZ BUNDAN ONUR DUYARIZ"

Mustafa Cengiz, Riva'nın İstanbul'un ender semtlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de belki de ilk defa bir kulübün arsası üzerine sosyal bir site yapılıyor. Galatasaray bilinenin aksine, yapılmak istenen algının aksine kendisinin hak etmediği bir varlıkla buralara gelmemiştir. Galatasaray, Mecidiyeköy'den Aslantepe'ye geçtiğinde, Mecidiyeköy'de devletimize milyarlarca para kazandırdı. Biz bundan onur duyarız. Aslantepe'de bomboş arazide bir cazibe merkezi oluşturuldu. Bugün ekonomiye yaklaşık 5 milyar dolarlık katma değer sağladı. Galatasaray hiçbir zaman hiçbir yerde beleşe konmadı, dişiyle, tırnağıyla mücadele ederek bugünlere geldi. Bize buraları kazandıran eski yönetimlere, Sayın Selahattin Beyazıt başkanıma teşekkür ederim." diye konuştu.

"RİVA'DAN HEM DEVLETİMİZ, HEM DE GALATASARAY YARARLANIYOR"

Kendilerine emanet edilen Galatasaray'ın değerlerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Cengiz, "Riva projesinde hem devletimiz hem de Galatasaray yararlanıyor. Onların payı yüzde 20, bizimki yüzde 80. Burası çok değerli bir arazi, müthiş bir yerleşim var. Yaptığımız ilk planda villa sayısı 840'lardaydı, bu sayı bin 500'e çıkartılmış durumda. Biz burada Galatasaray İlkokulu'nun olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda devlet olumlu yaklaşıyor. Galatasaray 13 branşta faaliyet gösteren bir kulüp, bin 500'e yakın sporcuyu eğitiyoruz. Bir ulusal görevi yerine getiriyoruz. Bu konuda devlet bazı noktalarda yardımcı oluyor. Riva'da bir arazimiz daha var. Orada kayıkhane yapmayı planlıyoruz. Kürekçilerimizin orada antrenman yaparak, olimpiyatlarda Türkiye'yi tanıtıp, madalya almasını istiyoruz." dedi.

VİLLA FİYATLARI DEĞİŞECEK

Mustafa Cengiz, Emlak Konut ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde Riva ve Florya projelerinden en az 1 milyar lira gelir beklediklerini dile getirdi. Projede villa fiyatları 1 milyon 69 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişiklik gösterecek.

"GÜZEL BİR PROJE OLDU"

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ise Riva arazisinin değerlendirilmesi konusunda Galatasaray Kulübü ile 2017 yılında sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, "Bir yıl içerisinde basına tanıtılır hale gelmesi dolayısıyla Yılmaz İnşaat, Galatasaray ve Emlak Konut yetkililerine teşekkür ediyorum. Bir milyon 157 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleşecek olup, 207 bin metrekarelik kısmı orman alanı olacak. Doğal yaşamı ve doğal mimariyi öne çıkartan çalışma gerçekleştirdik. Güzel bir proje oldu. Emlak Konut olarak çok beğendik, inşallah burada yaşayacak insanlarımız da tercih edecekler." şeklinde görüş belirtti.