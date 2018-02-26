Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus tanıtıldı

Birbirlerine karşılıklı ataklarla “en iyisini” yapmayı hedefleyen iki büyük firmadan biri Samsung. S9 ve S9 Plus olarak iki farklı modelle Samsung, “yenilikçi” özellikleriyle tanıtımını yaptı.

Özellikleri açısından Galaxy S9'da infinity display (sonsuz ekran) şeklinde bir ekran formatı kullanıldı ve “Ekranınızı 'çentik olmadan' doyasıya kullanabileceksiniz.” dendi.

Samsung Galaxy S9'da 5.8 inç ekran, Samsung Galaxy S9 Plus'ta ise 6.2 inçlik ekran bulunuyor.

Samsung, Galaxy S9'un kamerasında insan gözünün çalışma prensibinden esinlenildiği söyledi. Göz bebeklerinin aydınlık ve karanlığa göre büyüyüp küçülmesi gibi, akıllı telefonun kamerası, ışığa göre diyafram aralığını artırıp azaltıyor.

AR EMOJI





AR Emoji teknolojisi ile tıpkı iPhone X'te olduğu gibi, yüz tanıma ile emojilere hareket katabilecek ve sadece mesaj uygulamasında değil, Whatsapp gibi üçüncü parti mesajlaşma uygulamalarında da kullanılabilecek.

Galaxy S9 ve S9 Plus, kullanıcılara, gece siyahı, titanyum grisi, mercan mavisi ve lila moru olmak üzere dört farklı renkle geliyor.

FİYATLAR





Galaxy S9'un ABD fiyatı 790 dolar, Türkiye fiyatı ise 64 GB için 4.599 TL. 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulan Galaxy S9 Plus'ın ABD fiyatı 915 dolar, Türkiye fiyatı ise sırasıyla, 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL olarak duyuruldu.

ŞAŞIRTMADI

Önceden fikirler edindiğimiz ve sızmalarıyla haber yaptığımız S9’un, sızan bilgilerin doğruluğunu koruduğunu gördük. Tanıtımda açıklanan özelliklerden önce ilk değineceğimiz konu: Fiyat.

S9’un baz modeli olan 64 GB’lık seçeneği 4 bin 600 TL’ye ve en pahalı olan S9 Plus’ın 256 GB’lık modeli 5 bin 500 TL ile ülkemizde satışa sunulacak. “Bu fiyat bu telefon için değer mi?” sorusuna cevap arıyorsanız cevabımız: “Değmez.”

Sıkı bir Apple Fan’ı değiliz fakat ülkemizde Android işletim sistemi kullanan telefonların tutulmasının iki sebebi var. Birincisi, yazılım özgürlüğü. İkincisi ise fiyatı. Bu fiyatla iPhone X’e yaklaşması ve insanların bu kadar parayı bu telefonlara vermesi bizce üzücü.

Kaldı ki şu an iOS güncellemeleri eski telefonları iyice yavaşlatırken en yeni cihazlarda (iPhone 8,Plus ve X) bile donma, takılma sorunu yaşıyor. Bunu mu fırsat bilip “Biz de o zaman o fiyatlara Android tabanlı bir Samsung sunalım.” mı deniyor bilinmez ama acı gerçek şu ki, iOS tabanlı iPhone, “8 GB RAM” olmasa bile akıcı çalışan bir telefon.

Samsung’un sunduğu özellikler kağıt üzerinde üstün gözükse de işlem sırasına ve kullanılabilirliğe gelince iOS her zaman bir tık önde. “Dünyada iPhone’a bu kadar para veriyorlar biz de iyiyiz ve fiyatlarımızı yakın tutmalıyız.” demek çok saçma. Üretim maliyet tutarını göz önüne alınca pek de "yenilikçi" değil.