Galaxy S9’dan yeni detaylar ortaya çıktı

Apple cephesinden de Samsung cephesinden de karşılıklı ataklar geliyor. Yeni modelleri tanıtmadan önce konsept çizimlerle insanların aklını bulandıran, “Bu sefer de kendiliğinden uçabiliyor, projeksiyon görevi görüyor, kurşun geçirmiyor, şeffaf ekran olacak, 40 MP kamera olacak, alışverişe gidecek…” gibi geyik malzemelerine konu olan telefon üreticileri bundan sıkılmış olmalı ki, artık sadece daha kullanışlı telefonlar üretmeye başladı. Hatta Samsung, sanki blender'a S8 ile Note 8'i atıp ortaya S9'u çıkarmış gibi. Şikayet edilen Note 8'in yandaki parmak izi konumunu da dik bir konuma alan S9, bir sonraki çıkacak Note 9 için "Biz yine değiştirmiyoruz sadece kamerayı dik bir konuma getireceğiz" imajı sunuyor.

APPLE'IN ATAĞINDAN ÖNCE DAVRANDI

S9’un ekranı iPhone X’e benzemesiyle, Apple’ın iPhone Xs ve Xs Plus’tan önce bu atağı yapmış olması, Apple’ı kızdırmış olmalı. S9, 5.8 inç ekranla gelirken, S9 Plus 6.2 inçle gelecek. İki telefon da Super AMOLED ekrana yer verecek.

S9 arkada tek kamera, S9 Plus ise çift kamera ile çıkacak. S9 Plus bu sayede aynı iPhone X’te gördüğümüz gibi hem gelişmiş zoom, hem de arka plandaki görüntüyü bokeh efekti ile bulanıklaştıracak.

İŞLEMCİ YİNE STANDART

Ülkemize Exynos işlemciyle gelmesi planlanan S9, Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 845 ile Çin ve Amerika pazarına sunulacak. 4GB RAM ile gelecek S9’un dahili hafızası 64 GB. S9 Plus ise 8 GB RAM ve 128 dahili hafıza ile gelecek.

4 RENK İLE GELİYOR

S9, büyülü pazarlama stratejisi ile ilginç isimler içeren 4 renkle geliyor. Bunlar; Gece siyahı, lila moru, titanyum grisi ve mercan mavisi.