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Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow ülkesine döndü.

27.01.2017 - 01:34
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Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

Ülkede 1 Aralık'ta düzenlenen seçimi kazanan ancak eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in görevi bırakmak istememesi nedeniyle çıkan krizde Senegal'e giden Barrow, akşam saatlerinde ülkesine ulaştı.

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

BIRAKMAYI REDDETMİŞTİ

Seçim yenilgisini ilk etapta kabul eden Jammeh daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken eski Devlet Başkanı, ülkede 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

SENEGAL ASKERİ ÜLKEYE GİRDİ

Senegal ordusunun da aralarında yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü, 19 Ocak'ta akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Jammeh, geçen hafta sonu iktidarı bırakmaya razı olmuş ve ailesiyle Gambiya'dan ayrılmıştı.

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

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