Gambiya'nın mağlup başkanı 11,4 milyon Dolar götürdü

Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin galibi ve ülkenin yeni Devlet Başkanı Adama Barrow'un danışmanı, eski devlet başkanı Yahya Jammeh'in ülkeyi terk ederken milyonlarca doları ve lüks eşyayı da beraberinde götürdüğünü açıkladı.

11,4 MİLYON DOLAR

Ülkenin yeni devlet başkanı Barrow'un danışmanı Mai Ahmed Fatty, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlediği basın toplantısında, güvenlik gerekçesiyle Senegal'de bulunan devlet başkanının en kısa sürede ülkeye döneceğini söyledi.



Fatty, Ekvator Ginesi'ne giden Jammeh'in 11,4 milyon dolardan fazla bir miktarı da yanında götürdüğünü ifade etti.

Gambiya'nın mali sıkıntıda olduğunu ve kasaların boşaldığını kaydeden Fatty, bunun Finans Bakanlığı ile Merkez Bankası yetkilileri tarafından da doğrulandığını vurguladı.

KARGO UÇAĞIYLA KAÇIRDI

Fatty, lüks eşyaların da Jammeh'in görevi bırakmasından saatler önce kargo uçağıyla ülkeden çıkarıldığını belirtti.

Gambiya havaalanındaki görevlilere, Jammeh'e ait eşyaların ülkeden çıkarılmasına müsaade etmemeleri konusunda talimat verildiğini kaydeden Fatty, buna rağmen bazı varlıklarının eski devlet başkanıyla ilk durağı olan Gine'ye gittiğini söyledi.

Fatty, yeni hükümeti az bir kaynakla bırakmanın verilen en büyük zarar olduğunun altını çizdi.

Danışman Fatty, Jammeh'in ülkeyi terk etmesinin ardından Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yayımlanan ortak açıklamada, eski devlet başkanının meşru mal varlığına el konulamayacağının da yer aldığı ve ailesini de kapsayan birçok güvence verilmesinin de gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamada, Jammeh'in ülkeden gidişinin "geçici" olduğu ve seçim zamanı Gambiya'ya dönme hakkını saklı tuttuğu kaydediliyor.

Devlet Başkanı Barrow da Gambiya'da devlet başkanlığının kendisine geçişinde diplomatik çabaların yetersiz kalması durumunda müdahale için bekleyen bölgesel askeri kuvvetlerin ülkedeki genel güvenlik durumu düzelene kadar varlığını sürdüreceğini açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

1 Aralık'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul etmesine rağmen Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Senegal ordusu, 19 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Senegal'in de yer aldığı ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı. Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti. İstifa etmeye dün sabah saatlerinde razı olan Jammeh, gece saatlerinde ailesiyle ülkeden ayrılmıştı.











