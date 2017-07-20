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Game of Thrones rekora doymuyor

Bir yıl aranın ardından 7. sezonuyla Temmuz ayında izleyenleriyle buluşan Game of Thrones, ilk bölümüyle 16 milyon kişi tarafından izlendi.

20.07.2017 - 11:28
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Heyecanla beklenen ve yaz mevsiminde “Winter is here (Kış geldi)” mottosuyla 7. Sezonuna başlayan dizi Türkiye ile birlikte 170 ülkede yayınlandı.

SEZONUN İLK BÖLÜMÜ REKOR KIRDI

Son sezonun ilk bölümü  “Dragonstone” istatistiklere göre şimdiye kadar en çok izlenen bölüm oldu. 10.1 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenirken, canlı olmayan yayınlarla birlikte izleyici sayısı 16 milyonu aştı.

Game of Thrones rekora doymuyor

8. SEZONDA VEDA EDECEK

7. sezonda eski sezonların aksine 7 bölümden oluşacak dizi 8. Sezonda izleyicilerine veda edecek. Ayrıca 8. Sezon veda ettiği sezon olmasının yanında dizinin en kısa sezonu olacak.

Game of Thrones rekora doymuyor

RAKAMLARLA GAME OF THRONES

İşte her detayı merak edilen Game of Thrones ile ilgili diğer rakamlar:

Dizi 2011 yılında yayına girdi ve ABD televizyon kanalı HBO’nun abone sayısı yüzde 44 arttı.

Dizinin 3. Sezonu korsan olarak 5.9 milyon kere indirildi.

5. Sezonda bölüm başı maliyeti 2 milyon dolarken en kanlı sahnesi “The battle of Blackwater” bölümüne 8 milyon dolar harcandı.

Tahminlere göre 6. Sezonun bölüm başı maliyeti ise 10 milyon dolar.

Game of Thrones rekora doymuyor

NTV’de yayınlanan bir habere göre 7. sezonun 10 buçuk milyon Amerikalı tarafından yasa dışı yollarla izleneceği düşünülüyor.

Dizinin günlük indirme geliri tahmini 887 bin dolar.

Ayrıca, Game of Thrones dünyada en çok korsan indirilen yapım olma izelliğini taşıyor.

ABD'de izleyici sayısı: (Korsan indirme sayısı olmadan resmi rakamlar)

Game of Thrones1.Sezon (2011) - 9.3 milyon

Game of Thrones 2.Sezon (2012) - 11.6 milyon

Game of Thrones 3.Sezon (2013) - 14.2 milyon

Game of Thrones 4.Sezon (2014) - 18.6 milyon

Game of Thrones 5.Sezon (2015) - 20 milyon

Game of Thrones 6.sezon (2016) - 23 milyon

Game of Thrones rekora doymuyor

KİM NE KADAR KAZANIYOR?

Dizi ile ilgili bir diğer merak edilen konusu ise oyuncularının ne kadar kazandığı.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) - 15 milyon 466 bin 154 dolar

Kit Harrington (Jon Snow) - 15 milyon 466 bin 154 dolar

Peter Dinklage (Tyrion Lannister) - 15 milyon 466 bin 154 dolar

Lena Headey (Cersei Lannister) - 15 milyon 466 bin 154 dolar

Nikolaj Coster - Waldau (Jaime Lannister) - 12 milyon dolar

George R. R. Martin (Yazar) - 2012 - 15 milyon dolar
2013 - 13 milyon dolar
2014 - 12 milyon dolar
2016 - 9.5 milyon dolar

Game of Thrones rekora doymuyor

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