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Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game Of Thrones dizisinin oyuncuları yeni bir sözleşme imzaladı. Eğer dizi finali basına sızarsa, 30 milyon dolar ceza gelecek.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 03:12..
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2019'da ekranlara gelecek Game of Thrones'un yönetim ekibi finalin sızmaması için bir dizi önlemler almaya devam ediyor. Oyuncular sözleşme imzalayan ekip, bilgi sızdırana 30 milyon dolar ceza kesecek.

Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi

SENARYOYU SIZDIRAN YANACAK

Dünyanın her yerinde büyük ilgi gören Game Of Thrones'un 2019 yılında izleyicisiyle buluşacak olan final sezonu için büyük önlemler almaya devam ediyor.

Dizinin yapımcısı, dizinin finali hakkında bilgi sızdırılmaması için oyunculara 30 milyon dolarlık sözleşme imzalattı.

Game Of Thrones'un final senaryosunu önceden görmesi gereken başrol oyuncuları, en ufak bir detay sızdırması durumunda 30 milyon dolar ödemek zorunda kalacak.

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