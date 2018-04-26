Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi

2019'da ekranlara gelecek Game of Thrones'un yönetim ekibi finalin sızmaması için bir dizi önlemler almaya devam ediyor. Oyuncular sözleşme imzalayan ekip, bilgi sızdırana 30 milyon dolar ceza kesecek.

SENARYOYU SIZDIRAN YANACAK

Dünyanın her yerinde büyük ilgi gören Game Of Thrones'un 2019 yılında izleyicisiyle buluşacak olan final sezonu için büyük önlemler almaya devam ediyor.

Dizinin yapımcısı, dizinin finali hakkında bilgi sızdırılmaması için oyunculara 30 milyon dolarlık sözleşme imzalattı.

Game Of Thrones'un final senaryosunu önceden görmesi gereken başrol oyuncuları, en ufak bir detay sızdırması durumunda 30 milyon dolar ödemek zorunda kalacak.