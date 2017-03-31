Game of Thrones'un 7. sezonun yeni fragmanı yayınlandı

Mart ayı başlarında yeni sezonunun tarihini açıklayan HBO, "Long Walk" adlı yeni sezonun ilk teaserını yayınladı.

Yayınlanan videoda dizinin ana karakterleri videonun adında belirtildiği gibi uzun bir yürüyüşe çıkmış gibi görünüyorlar. Videonun sonunda ise, "Ak yürüyen" gerçeği bir kez daha hatırlatılmış.

Dizinin oyuncu kadrosuna Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran'da eklendi. Uzun zamandır diziye dahil etmek için uğraşan dizinin yaratıcıları İngiliz müzisyen Sheeran'ı ikna etmeyi başardı.





Şarkılarıyla listeleri alt üst eden İngiliz sanatçı Game Of Thrones oyuncuları arasına katıldı. Grammy ödüllü şarkıcı dizinin yeni sezonunda konuk oyunu olarak rol alacak.

Game Of Thrones'un beklenen yedinci sezonu 16 Temmuz'da yayınlanacak. 2011 yılından beri milyonlarca kişiyi ekranlara kitleyen dizinin 2018 yılında final yapması bekleniyor.

Game of Thrones'un 7. sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.