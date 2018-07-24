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Game of Thrones'un 8. sezonunun içeriği belli oldu

Türkiye'de 'Taht Oyunları' adıyla gösterilen 'Game of Thrones' dizisinin 8. sezonu hakkında ayrıntılar netleşti.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 00:17..
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Metro gazetesinin haberine göre dizinin son sezonuna konu olan sahneler, önceki bölümlerde anlatılan olayların bin yıl öncesine ait olacak, senaryo ise 'Game of Thrones' romanlarının yazarı George R.R Martin'in hayat verdiği 'Buzun ve Ateşin Şarkısı' serisinin daha önce yayınlanmayan 2 bölümüne dayalı.

Game of Thrones'un 8. sezonunun içeriği belli oldu

AKGEZENLER NEREDEN GELDİ

The Hollywood Reporter dergisiyse final bölümlerin tanıtımında Akgezenlerin nereden geldikleri, Westeros'un gizemi ve Stark ailesinin kökeni gibi konulara yer verileceğini ileri sürdü.

HBO'nun dünya çapında popülerliğe kavuşan ve 38 Emmy Ödülü sahibi dizisi Game of Thrones, 2019'da yayınlanacak 8. sezonu ile birlikte ekranlara veda edecek.

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