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Game of Thrones'un final sezonu tarihi belli oldu

HBO resmi internet sitesi üzerinden, Game of Thrones'un final sezonu olan 8. sezon için resmi bir açıklama yapıldı.

Detay Haber | 05.01.2018 - 07:57..
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Game of Thrones'un final sezonu tarihi belli oldu

HBO'nun popüler dizisi Game of Thrones'un 2018 yılında yeni bir sezon yayınlamayacağı iddialarının ardından resmi açıklama yapıldı. Geçtiğimiz yıl içinde yayınladığı 7. sezonuyla birlikte hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonunun 2018'de yayınlanmayacağı kesinleşti.

2019'DA 6 BÖLÜMLÜK FİNAL

Yapılan açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon yani final sezonu, 6 bölüm olacak ve 2019 yılında yayınlanacak.

YENİ SEZONUN YÖNETMEN VE YAZARLARI

Diğer taraftan David Benioff ve D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik yeni sezonun yönetmenleri olacak. Yeni sezonun yazarları ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill.

Dizinin yönetici yapımcıları David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger ve Bernadette Caulfield. Eş-yönetici yapımcılar Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis ve George R.R Martin olacak.

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