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Game of Thrones'un ünlü çifti nişanlandı

Geçen ay nişanlanan Kit Harington ve Rose Leslie, Londra'da objektiflere yakalandı.

08.10.2017 - 09:06
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Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin önemli karakterlerinden Jon Snow'u canlandıran Kit Harington ile yine aynı dizide senaryo gereği aşk yaşadığı Ygritte karakterine hayat veren Rose Leslie geçen ay sonunda nişanlanmıştı.

Game of Thrones'un ünlü çifti nişanlandı

Senaryo gereği yaşanan aşk gerçek olurken çift evlilik kararı aldığını açıklamıştı. Ailelerine ve yakın çevresine kendi aralarında nişanlandıklarını ve yakında evleneceklerini duyurmuştu.

Game of Thrones'un ünlü çifti nişanlandı

ELMAS TAŞLI NİŞAN YÜZÜĞÜ

Ünlü çift, geçen ayki nişan merasiminin ardından önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da el ele dolaşırken kameralara yansıdı. 30 yaşındaki Rose Leslie'nin ilk kez görüntülenen büyük elmas taşlı nişan yüzüğü göz doldurdu.

Game of Thrones'un ünlü çifti nişanlandı

5 yıldır birlikte olan çift Game of Thrones dizisinin setinde tanışmışlardı.

Game of Thrones'un ünlü çifti nişanlandı

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