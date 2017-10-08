Game of Thrones'un ünlü çifti nişanlandı

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin önemli karakterlerinden Jon Snow'u canlandıran Kit Harington ile yine aynı dizide senaryo gereği aşk yaşadığı Ygritte karakterine hayat veren Rose Leslie geçen ay sonunda nişanlanmıştı.





Senaryo gereği yaşanan aşk gerçek olurken çift evlilik kararı aldığını açıklamıştı. Ailelerine ve yakın çevresine kendi aralarında nişanlandıklarını ve yakında evleneceklerini duyurmuştu.





ELMAS TAŞLI NİŞAN YÜZÜĞÜ

Ünlü çift, geçen ayki nişan merasiminin ardından önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da el ele dolaşırken kameralara yansıdı. 30 yaşındaki Rose Leslie'nin ilk kez görüntülenen büyük elmas taşlı nişan yüzüğü göz doldurdu.

5 yıldır birlikte olan çift Game of Thrones dizisinin setinde tanışmışlardı.



