taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.674
USD
3,5610
EURO
4,0129
ALTIN
144,28
PETR
53,6000

Game Of Thrones'un yeni fragmanı yayınlandı

Dünyada en çok izlenen dizilerden biri olan Game Of Thrones'un uzun fragmanı ilk defa dün sosyal medyada yer aldı.

25.05.2017 - 11:51
  1. Haberler
  2. Medya

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı günden itibren milyonlarca kişi tarafından izlenen dizi, bu sene son sezonuyla ekranlara gelecek.

Game Of Thrones'un yeni fragmanı yayınlandı

7'İNCİ SEZON FRAGMANI DÜN YAYINLANDI

Dizinin 2018 yılında 7'inci sezonuyla final yapılacağı daha önce açıklanmıştı. 'Büyük savaş başlıyor' konusuyla 7. sezona ilişkin önemli ipuçları veren yeni fragman dün sosyal medyadan paylaşıldı.

Game of Thrones 7. sezon Türkçe altyazılı fragmanı İZLE

Game Of Thrones'un yeni fragmanı yayınlandı

HEYECANLI BEKLEYİŞ 16 TEMMUZ'DA SON BULACAK

Fragmanın yayınlanmasının ardından hayranlarını büyük heyecan sardı. Game Of Thrones, 16 Temmuz 2017'de izleyici ile buluşacak.

İlginizi Çekebilir
Diriliş Ertuğrul'a Avrupa Ligi engeli
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanmayacağı açıklandı.
Kerem Bursin'in dizisi final kararı aldı
Kerem Bursin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun baş rollerini paylaştığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisi final kararı aldı.
Bakan Avcı: Türk dizileri inanılmaz turist çekiyor
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türk dizilerinin kendilerini şaşırtacak kadar turizme katkı sunduğunu belirtti.
Mustafa Uğurlu diziye veda etti
İçerde'nin heyecan verici 34. bölümünde, dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

184
Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

67
Meltem Cumbul'un acı günü

Meltem Cumbul'un acı günü

247
Kıvanç Tatlıtuğ elleri için dublör kullanıyor

Kıvanç Tatlıtuğ elleri için dublör kullanıyor

12
NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

128
Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye giriş yasağı uyguluyor

Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye giriş yasağı uyguluyor

83
Bakan'dan açlık grevindekilerin tutuklanma gerekçeleri

Bakan'dan açlık grevindekilerin tutuklanma gerekçeleri

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM