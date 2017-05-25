Game Of Thrones'un yeni fragmanı yayınlandı

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

1 FETÖ operasyonu sonrası Sözcü'de panik Sözcü arşivinde küçük bir tarama yaptık.

2 Hesabı fazla bulunca kasadaki emekli polisi öldürdü Konya'da alkollü bir lokalde çalışan emekli polis, hesaba itiraz eden bir müşteri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

3 Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk aşkı bitti Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk'un sette başlayan aşkı sette kaldı.

4 Deniz Seki'ye 4 icra birden 5 Haziran'da cezaevinden çıkacak olan Deniz Seki'yi maddi anlamda pek de hoş bir tablo karşılamayacak.

5 Güneş lekesi ve çillere son Yrd. Doç. Dr. Ahu Çiler Çıkım, güneş lekeleri ve çillerin oluşmasını engellemek ya da artmasını önlemek için önerilerde bulundu.

6 Almanya kırmızı bültenle aranan suçluyu iade etmedi AK Parti Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca'nın ölümüyle ilgili olarak aranan M.S.F Köln'de yakalandı.