Game of Thrones'un yıldızı yılın rüküşü seçildi

Erkek moda dergisi GQ, İngiltere yayınında yılın enlerini duyurdu.

Yılın en iyi giyinen erkeği olarak tiyatro ve dizi oyuncusu Matthew Robert Smith'i seçti. İngiliz asıllı Smith'in Doctor Who, Terminator Genesis gibi yapımlarda rol almıştı.

KIT HARINGTON ÇOK KÖTÜ GİYİNİYOR

GQ'ya göre, yılın en kötü giyinen erkeği ise Game Of Thrones'un ünlü ve genç oyuncusu Kit Harington olarak belirlendi. Genç kızların hayranı olduğu Harington, giyiminde spor, rahat ve cool bir tarz seçiyor.

Genç oyuncu yakın zamanda Game Of Thrones'tan rol arkadaşı Rose Leslie ile nişanlandı.



