Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozuldu

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Milli Savunma Bakanlığı'na 8 Mart 2012-12 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşen terör operasyonlarıyla ilgili yazılı soru önergesi verdi.
VERİLEN CEVABI BEĞENMEDİ
İlgezdi'nin sorusunu Bakanlık adına Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay cevapladı. Alpay, operasyonlarla ilgili bilgilendirmenin haftalık olarak yapıldığını belirtti.
Verilen cevaba ciddiyetten uzak Gamze Akkuş İlgezdi, aynı zamanda baştan savma olarak nitelendirdi.
Gamze Akkuş İlgezdi (Soldan ikinci)
Gamze Akkuş İlgezdi (Sağda)
Terörist cenazesine katılan Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu