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Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozuldu

CHP'nin rezidanslarıyla ünlü milletvekili İlgezdi, terör operasyonlarıyla ilgili aldığı cevabı beğenmedi.

26.10.2017 - 12:19
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Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozuldu

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Milli Savunma Bakanlığı'na 8 Mart 2012-12 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşen terör operasyonlarıyla ilgili yazılı soru önergesi verdi.

VERİLEN CEVABI BEĞENMEDİ

İlgezdi'nin sorusunu Bakanlık adına Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay cevapladı. Alpay, operasyonlarla ilgili bilgilendirmenin haftalık olarak yapıldığını belirtti.

Verilen cevaba ciddiyetten uzak Gamze Akkuş İlgezdi, aynı zamanda baştan savma olarak nitelendirdi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozulduGamze Akkuş İlgezdi (Soldan ikinci)

Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozulduGamze Akkuş İlgezdi (Sağda)

Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozulduTerörist cenazesine katılan Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu

Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozuldu

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