Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozuldu

Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve önceki gün çalışmalara başlanan stat için Konak Belediyesi ruhsat krizi çıkardı.

ABD'li fotoğraf sanatçısı Laura Hofstadter, sanat tarihine damga vuran ve milyonlarca insan tarafından bilinen klasik tabloları canlandırdı.

1 Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor İngiltere büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil füzenin testlerine başlandı.

2 Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezona yine iddialı bir giriş yaptı.

3 21 ülkeye büyükelçi atandı Resmi Gazete'de yayımlanan büyükelçi atamalarında 21 ülkeye atama yapıldı.

4 İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti İstanbul'da Kartal Cevizli'den Avrasya Tüneli'ne kadar olan 16 kilometrelik mesafede 9 AVM var, Fikirtepe'de ise inşaat devam ediyor.

5 Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İHA’ların üretimini anlattı.

6 SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı İYİ Parti'nin merkez sağ hatta merkezi de içine kapsayabilecek bir parti olduğunu söyleyen Bayrakçı, "Partinin önü açık" dedi.