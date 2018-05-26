Gamze Özçelik iftarını Suriyeli aileyle yaptı

Son yıllarda Türkiye'nin iyi niyet elçisi olarak özellikle Afrika'daki çocuklara Türkiye adına yardımlar götüren Özçelik, bugün de Pendik'te Suriyeli bir aile ile iftarda buluştu.

Umuda Koşanlar Derneği ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nce Pendik'te organize edilen buluşmada, Özçelik 11 haneli Alalı ailesi ile iftar yaptı.

KUDÜS'E DE GİTTİ

Oyunculuğu bırakarak insani yardıma ağırlık veren Gamze Özçelik, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından kutsal topraklara ziyaret gitti.

Kudüs'te çocuklarla vakit geçiren Özçelik, çektiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaştı.