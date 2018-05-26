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Gamze Özçelik iftarını Suriyeli aileyle yaptı

Amerika'nın kararından sonra Kudüs'e de desteğe giden Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, Suriyeli bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu.

AA | 26.05.2018 - 22:56..
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Son yıllarda Türkiye'nin iyi niyet elçisi olarak özellikle Afrika'daki çocuklara Türkiye adına yardımlar götüren Özçelik, bugün de Pendik'te Suriyeli bir aile ile iftarda buluştu.

Gamze Özçelik iftarını Suriyeli aileyle yaptı

Umuda Koşanlar Derneği ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nce Pendik'te organize edilen buluşmada, Özçelik 11 haneli Alalı ailesi ile iftar yaptı.

Gamze Özçelik iftarını Suriyeli aileyle yaptı

KUDÜS'E DE GİTTİ

Oyunculuğu bırakarak insani yardıma ağırlık veren Gamze Özçelik, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından kutsal topraklara ziyaret gitti.

Kudüs'te çocuklarla vakit geçiren Özçelik, çektiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaştı.

Gamze Özçelik iftarını Suriyeli aileyle yaptı

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