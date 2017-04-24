Gamze Özçelik'ten başörtülü fotoğrafa açıklama

Özçelik açıklamasını yine sosyal medya hesabından bir fotoğrafla yaptı.

Sık sık Afrika ülkelerine giderek yardım faaliyetlerinde bulunan ünlü manken; çocukları severken çekilen bir fotoğrafını "Lokumlarım" ifadesiyle paylaşırken parantez içinde de dün akşam Miraç Kandili dolayısıyla paylaştığı fotoğrafına da açıklık getirmiş oldu.

"SAMİMİ OLALIM"

Gamze Özçelik; "Bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış. Yapmayın böyle. Herşey insana dair. Biz yolumuzda samimi olalım bize yeter." dedi.

Gamze Özçelik'ten tesettürlü paylaşım haberi



