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Gamze Özçelik'ten başörtülü fotoğrafa açıklama

Başörtülü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Gamze Özçelik açıklama yaptı.

24.04.2017 - 17:33
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Özçelik açıklamasını yine sosyal medya hesabından bir fotoğrafla yaptı.

Gamze Özçelik'ten başörtülü fotoğrafa açıklama

Sık sık Afrika ülkelerine giderek yardım faaliyetlerinde bulunan ünlü manken; çocukları severken çekilen bir fotoğrafını "Lokumlarım" ifadesiyle paylaşırken parantez içinde de dün akşam Miraç Kandili dolayısıyla paylaştığı fotoğrafına da açıklık getirmiş oldu.

"SAMİMİ OLALIM"

Gamze Özçelik; "Bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış. Yapmayın böyle. Herşey insana dair. Biz yolumuzda samimi olalım bize yeter." dedi.

Gamze Özçelik'ten tesettürlü paylaşım haberi

Gamze Özçelik'ten başörtülü fotoğrafa açıklama

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