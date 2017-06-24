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Gana nüfusunun yüzde 10'u çocuk işçi

Ülkedeki yaklaşık 27 milyon nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Ganalı çocuk işçiler balıkçılık, tarım ve maden sektörlerinde çalıştırılıyor.

24.06.2017 - 14:34
  1. Haberler
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GANA

Batı Afrika ülkesi Gana'da yaklaşık 2,7 milyon çocuk maden, tarım ve balıkçılık alanlarında çalışmak zorunda bırakılıyor.

2,7 MİLYON ÇOCUK

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Sürdürülebilir Balıkçılık Yönetimi Programı (SFMP) Başkanı Maurice Knight, yaptığı yazılı açıklamada, Gana'da 2,7 milyona yakın çocuğun farklı alanlarda işçi olarak çalıştırıldığını duyurdu.

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL OLARAK ZARAR GÖRÜYORLAR

Knight açıklamada, okula gitmesi ve çocukluk dönemini yaşaması gereken çocukların uzun saatler boyunca ağır işlerde çalıştırıldığını, fiziksel ve zihinsel olarak zarar gördüğünü vurguladı.

Açıklamada, yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Gana'da nüfusun yüzde 10'unu oluşturan çocuk işçilerin balıkçılık, tarım ve maden sektörlerinde uzun süre çalışmak zorunda bırakıldığı kaydedildi.

ABD: YARDIMLARI KESERİZ

ABD yönetimi, Gana hükümetinin çocuk işçiler ve çocuk kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik adımlar atmaması durumunda bu ülkeye yapılan yardımların kesileceğini duyurdu.

Sivil toplum kuruluşu Save The Children'ın 16 Haziran tarihli "Çalınan Çocukluklar" raporuna göre, Sahraaltı Afrika'da 9 milyon kız çocuğu, 6 milyon da erkek çocuğunun okula gitme şansı olmadı. Kamerun, Somali, Gine Bissau, Benin ve Mali'de çocukların yarıya yakını çalışmak zorunda kalıyor.

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