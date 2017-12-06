Gana'da gizemli hastalıktan 4 öğrenci daha öldü

Ashanti Bölge Bakanı Simon Osei Mensah, yaptığı açıklamada, Kumasi Academy Lisesinde bugün 4 öğrencinin henüz bilinmeyen bir hastalık sonucu öldüğünü belirtti.

Mart ayından bu yana lisede 11 öğrencinin öldüğünü belirten Mensah, ölümlerin nedeni olan hastalığın henüz teşhis edilemediğini ifade etti.

Mensah, hastalığın, tespit edilmesi ve önlenmesi için sağlık ve okul yetkilileriyle bir araya geleceklerini söyledi.

11 ÖLÜME MENENJİT TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Lisede daha önce yaşanan ölümlerin nedeninin menenjit olduğu belirtilmiş ancak otopside, ölümlerin nedeninin menenjit olmadığı açıklanmıştı.

Yetkililer, hastalığın, henüz tespit edilemeyen "gizemli bir hastalık" olduğunu kaydetmişti.