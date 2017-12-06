taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.260
USD
3,8423
EURO
4,5472
ALTIN
156,40
PETR
62,6100

Gana'da gizemli hastalıktan 4 öğrenci daha öldü

Batı Afrika ülkesi Gana'da, henüz teşhis edilemediği ileri sürülen bir hastalık sonucunda 4 öğrencinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 06.12.2017 - 07:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ashanti Bölge Bakanı Simon Osei Mensah, yaptığı açıklamada, Kumasi Academy Lisesinde bugün 4 öğrencinin henüz bilinmeyen bir hastalık sonucu öldüğünü belirtti.

Mart ayından bu yana lisede 11 öğrencinin öldüğünü belirten Mensah, ölümlerin nedeni olan hastalığın henüz teşhis edilemediğini ifade etti.

Mensah, hastalığın, tespit edilmesi ve önlenmesi için sağlık ve okul yetkilileriyle bir araya geleceklerini söyledi.

Gana'da gizemli hastalıktan 4 öğrenci daha öldü

11 ÖLÜME MENENJİT TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Lisede daha önce yaşanan ölümlerin nedeninin menenjit olduğu belirtilmiş ancak otopside, ölümlerin nedeninin menenjit olmadığı açıklanmıştı.

Yetkililer, hastalığın, henüz tespit edilemeyen "gizemli bir hastalık" olduğunu kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir
Honduras polisi hükümet emirlerine uymayacağını açıkladı
Honduras polisi, hükümet tarafından seçim sonuçlarının yarattığı kaos sebebiyle ilan edilen sokağa çıkma yasasının ardından, hükümet emirlerine uymayacağını açıkladı.
Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri yeniden başladı
BM gözetimindeki görüşmelerin ikinci bölümü BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın muhaliflerle yaptığı görüşmeyle başladı.
Nijerya'da vali, kız kardeşini 'Mutluluk Bakanı' yaptı
Nijerya'nın Imo Eyaleti Valisi Rochas Okorocha, kız kardeşini, Mutluluk ve Çiftlerin Memnuniyetinden Sorumlu Bakan olarak atadı.
Yemen'in öldürülen Cumhurbaşkanının oğluna hava saldırısı
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Salih'i öldürdükten sonra oğlu Ahmed ve yeğeni Tarık'ın da evlerine saldırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

170
Şanlıurfaspor'da oyuncuya dayak iddiası

Şanlıurfaspor'da oyuncuya dayak iddiası

24
İstanbul'a ilk kar düştü

İstanbul'a ilk kar düştü

11
Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

63
AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

43
Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

67
Ahmet Ercilasun:

Ahmet Ercilasun: "Türkler at eti yiyordu"

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM