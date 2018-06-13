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Ganalı gazeteci yüzünü gösterirse öldürülecek

Ganalı gazeteci Anes Aremeyav Anes, ülkesindeki rüşvet skandalını ortaya çıkardıktan sonra gizlenme kararı aldı.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 10:53..
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Gana hükümeti, Futbol Federasyonu Başkanı'nı 65 bin dolar "nakit hediye" aldığını gösteren videonun yayınlanmasının ardından, federasyonu lağvetmişti.

Ganalı gazeteci yüzünü gösterirse öldürülecek

DESTELERİ PLASTİK TORBAYA DOLDURDU

Söz konusu skandal gazeteci Anes Aremeyav Anes tarafından ortaya çıkarılmıştı. Federasyon Başkanı Kwesi Nyantakyi, kendini Gana futboluna yatırım yapmak isteyen bir işadamı olarak tanıtan bir gazetecinin gizli kamerayla çektiği videoda dolar destelerini bir plastik torbaya doldururken görülüyor.

Nyantakyi henüz iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı ancak Gana Spor Bakanı İsaac Asiama, Futbol Federasyonu'nun derhal lağvedildiğini söylemişti.

Ganalı gazeteci yüzünü gösterirse öldürülecek

İLK KEZ YAYINLANMIŞTI

Uzmanlar, gazeteci Anas Aremayaw Anas'ın yaptığı haberin Afrika Futbolu'nun durumu hakkında soru işaretleri yarattığını söylüyor.

Anas'ın "Açgözlülük ve Yolsuzluk Kural Olunca" adlı belgeseli geçen ay yetkililere teslim edilmiş ve önceki gün ilk kez yayınlanmıştı.

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