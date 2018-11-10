GAP'ın iki dev barajı tamamlanıyor

Dünyanın en iddialı kalkınma yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı'nın yüzde 90'ının, Silvan Barajı'nın ise yüzde 50'sinin tamamlandığı belirtildi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, yaptığı açıklamada, GAP'ın temel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin geldiğini söyledi.

7 BARAJIN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

GAP kapsamında bölge genelinde irili ufaklı 15 barajın tamamlandığını hatırlatan Karahocagil, 7 barajın ise yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getirdi. Karahocagil, Mardin ve Şırnak il sınırları arasındaki Dicle Nehri üzerinde yer alan ve inşa sürecinde birçok kez PKK'lı teröristlerin hedefi olan Ilısu Barajı'nda sona yaklaşıldığını bildirdi. Atatürk Barajı'ndan sonra Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin ikinci büyük dolgu barajı olacağını vurgulayan Karahocagil, devletin dev eserleri bölgeye kazandırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SİLVAN TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK BARAJI

Karahocagil, Silvan Barajı'nın da Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama barajı olma özelliği taşıdığını söyledi. Karahocagil, terör saldırıları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşanan barajın, 2019 yılı sonunda tamamlanacağını dile getirerek, "Bütünüyle kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşuyor. Projedeki Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla, 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depo edileceği devasa bir kapasiteye sahip olacağız. Proje kapsamında inşa edilen Silvan Barajı 175,5 metre yüksekliğinde, ön yüzü beton, kaya dolgu sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor." şeklinde konuştu.

Silvan Projesi tamamlandığında Diyarbakır'daki sulanan 100 bin hektarın üzerindeki arazinin 2 kat daha artacağını belirten Karahocagil, proje ile 300 binin üzerinde kişiye istihdam, ülke ekonomisine ise yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlanacağını dile getirdi.

İNŞAATLAR SÜRÜYOR

Karahocagil, "Dicle Nehri üzerindeki baraj inşaatlarımız sürüyor. Bitmiş barajlarımızdan olan Kralkızı, Dicle ve Batman Barajlarımız hem sulama yapıyor hem de enerji üretiyor. Silvan Barajı yapımı çalışmalarında ise şu anda yüzde 50'leri geçen fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Burası aynı zamanda ciddi bir sulama barajıdır. Yaklaşık 240 bin hektar tarım arazisini bu barajımızla sulayacağız. Silvan Barajı birçok farklı fonksiyonu daha bünyesinde barındıracak. Bu barajımız 7 küçük baraja daha hem kendisi su kaynağı toplayacak hem de diğer küçük barajlara su verilmesini sağlayacak. Çok ciddi sulama tünelleri olacak. Babakaya ve Silvan gibi kapasiteli tüneller oluşturulacak. 100 kilometreyi aşkın ana sulama kanalı yapılacak. Silvan Barajı çok büyük bir projedir. Yine Ilısu Barajı da var." diye konuştu.

CİZRE BARAJI 120 BİN HEKTARDAN FAZLA ALANI SULAYACAK

Karahocagil, Ilısu'nun Atatürk Barajı gibi Dicle Nehri üzerindeki depo barajlardan olduğunu vurgulayarak, "Bin 200 megavatlık da elektrik üretim gücüne sahip olacak. İnşaatında da yüzde 90'lara yaklaşılmış durumdadır. Ilısu Barajı önümüzdeki yıllarda mutlaka su tutacak, bu baraj bittikten sonra da buna bağlı olarak yapılacak olan Cizre Barajı var. Oda çok ciddi bir sulama yapacak. Hem Cizre'de hem Silopi'de ciddi büyüklükte araziyi suyla buluşturacak. 120 bin hektardan fazla alanı sulayacak. Ilısu Barajı ile birlikte biz asıl hedefimize kavuşmuş olacağız çünkü Cizre Barajı'nı da özel sektör yapacak. Kamu yatırımları açısından bizim hedefimiz Silvan ve Ilısu Barajı'nı bitirmek. Bunlar da önümüzdeki dönemde tamamlanacak. Ilısu önümüzdeki yıl 2019'da asıl suyu tutacak, Silvan da bir- iki yıl içerisinde su tutmaya başlayacak." dedi.

Karahocagil, Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla da GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacağını sözlerine ekledi.