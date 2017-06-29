Garajda asılı bulunan adam kurtarılamadı

Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi 7226 sokaktaki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yaşar Aksu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Aksu'nun evine geldi.

TAVANA ASILI HALDE BULUNDU

Evinin garajında tavana bağlı iple asılı haldeki Aksu'yu gören yakınları, genç adamı indirerek kalp masajı yaptı. Bu sırada yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Aksu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.