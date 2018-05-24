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Garajda yapılan ramazan pideleri imha edildi

Buca Belediyesi zabıtası, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Buca İnönü Mahallesi’ndeki bir apartman garajına operasyon düzenledi.

DHA | 24.05.2018 - 14:13..
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İzmir'in Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Zabıta ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın garajında pide üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Garajda yapılan ramazan pideleri imha edildi

GARAJ GÖRÜNÜMLÜ FİLM

Adrese düzenlenen operasyonda, unlu mamul üretiminde kullanılan ekipmanlarla piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 ramazan pidesi ve 266 kilogram kuru pasta 96 kilo bitkisel yağ ve kilolarca pasta üretim malzemesi ele geçirdi.

Garajda yapılan ramazan pideleri imha edildi

Suriye uyruklu A.M. tarafından üretim yapılan imalathaneyi inceleyen ekipler insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturmasının yanında temizlik ve hijyen olmayan imalathanede bozulmuş, böceklenmiş gıda maddeleri tespit etti.

Garajda yapılan ramazan pideleri imha edildi

Garajdan bozma imalathanede un çuvalları, şerbet ve bitkisel yağların mikrop yuvası yerlerde depolandığını, atık suların imalathane içine sızdığını belirleyen ekipler, insan sağlığı ve gıda güvenliğini hiçe sayarak ruhsatsız üretim yapan işletme ve firma yetkilisi hakkında yasal işlem başlattı.

Garajda yapılan ramazan pideleri imha edildi

Kilolarca sağlıksız gıda maddesine imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, imalathaneyi de mühürleyerek kapattı.

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