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Garanti Genel Müdürü: Dolar al sat ile kar edeni görmedim

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, Döviz al sat yaparak kar edeceğini düşenenlere tavsiyelerde bulundu.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 10:11..
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Garanti Genel Müdürü: Dolar al sat ile kar edeni görmedim

dolar

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliği NTV canlı yayınında değerlendirdi.

DOLAR TAVSİYESİ

Erbil, "Yapılmaması gereken şu, bu tip ortamlar yabancı para günlük volatiliteden bir şekilde fayda bekleyenlere Ayşe Teyzem'e de bunun yanında profesyonel olarak yaptığını da düşünenlere söylüyorum. İyi kötü FX işi için bu tip hareketlerden para kazanan görmedim. 50 milyon dolarları batıranları gördüm. Bu işte ben en iyisiyim diye dolaşanlar var. Biz bu işte risk almıyoruz."

Dolar al sat ile kar edeni görmedim

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