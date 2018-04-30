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Garda gölü çevresine 140 kilometrelik bisiklet yolu

Kuzey İtalya'da bulunan Garda Gölü çevresinde nefes kesen 140 kilometrelik bisiklet yolu inşa ediliyor.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 17:23..
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Milano ve Venedik arasında yer alan ve İtalya'nın en büyük gölü olarak bilinen Garda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılıyor.

Garda gölü çevresine 140 kilometrelik bisiklet yolu

BÜTÜN İLGİYİ ÜZERİNE TOPLADI

60 metre yükseklikte 140 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan bisiklet yolu, şimdiden bütün ilgiyi üzerine topladı.

Garda gölü çevresine 140 kilometrelik bisiklet yolu İZLE

Garda gölü çevresine 140 kilometrelik bisiklet yolu

İLK ETABI 102 MİLYON EURO

Projenin ilk kısmının inşası 2018 yılı içerisinde tamamlanacak ve ilk kısmı için 102 milyon euro harcanacak. Projenin tam anlamıyla bitmesi için ise 2021 yılı beklenecek.

Garda gölü çevresine 140 kilometrelik bisiklet yolu

TURİZMİ DE OLUMLU ETKİLEYECEK

2,6 metre genişliğe de sahip olacak yol, Lombardy, Veneto ve Trento'yu birbirine bağlayacak. Yetkililer, bu yol tamamlandığında Avrupa'nın en güzel bisiklet yolu olacağını belirtirken, turizmi de olumlu etkileyeceği görüşünde birleşiyor.

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