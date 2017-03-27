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Gardıroba yerleşen aileyi Bakan Çelik ziyaret etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Şanlıurfa'da kirasını ödeyemediği evden çıkarılan ve gardıropta yaşayan 5 kişilik aileyi ziyaret et

27.03.2017 - 01:37
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında merkez Haliliye ilçesinde, gardırobu altına tekerlek takıp mobil hale getirerek içinde yaşayan Veysi Hurma ve ailesiyle görüştü.

Gardıroba yerleşen aileyi Bakan Çelik ziyaret etti

Bir süre Veysi Hurma ve eşi Dilek ile sohbet eden Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aileye gereken desteğin sağlanacağını belirterek Veysi Hurma'nın Haliliye Belediyesinde işe yerleştirileceğini söyledi.

Şanlıurfa'da sokakta kalan aile gardıropta yaşıyor

"VATANDAŞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Çelik, aileye daha önce de gerekli yardımın yapıldığına dikkati çekerek "Ailenin kendi bünyesindeki sorun nedeniyle aile gündeme gelmiş. Bize düşen görev ne ise belediye başkanlarımız onları yerine getiriyorlar. Vatandaşımıza sahip çıkacağız ama inşallah kendi sorunlarını kendileri çözer. Tamamen ailevi şeyler bunlar." dedi.

Gardıroba yerleşen aileyi Bakan Çelik ziyaret etti

Türkiye'nin sosyal ve güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Çelik, devletin herkesin elinden tuttuğunu ve her ocağın tütmesi için gayret gösterdiğini dile getirdi.

Şanlıurfa'da sokakta kalan aile gardıropta yaşıyor

"BELEDİYEMİZ NE GEREKİYORSA ONU YAPACAK"

Çelik, ailenin mağduriyetinin devletten kaynaklanmadığını ifade ederek "Kendisinden kaynaklanan bir mağduriyetin medyaya yansıması. Biz de merak ettik, neden valiliğe, belediyeye müracaat etmeden böyle bir şey oldu diye. Netice itibariyle devletimiz elinden geleni yapmak istemiş ama vatandaş onu uygun bulmamış. Netice itibariyle belediyemiz ne gerekiyorsa onu yapacak." diye konuştu.

Şanlıurfa'da sokakta kalan aile gardıropta yaşıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da ailenin şiddetli geçimsizlik nedeniyle sorunlar yaşadığını aktararak belediye olarak aileye daha önce de çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Veysi Hurma ise yetkililerin kendisine el uzatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçici işlerde çalıştığı için sorunlar yaşadığını anlattı.

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