Garsonu darbeden iki polis açığa alındı

Konya Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri memleketleri Karaman’da, iki arkadaşlarıyla birlikte, işletmeciliğini Fatih Taşkıran’ın yaptığı kokoreççiye gitti.

GARSONU TOKATLADILAR

Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına çağırdığı garsonu kendileriyle ilgilenmediği gerekçesiyle müşterilerin yanında kulağını çekip, tokat attı.

İŞ YERİ SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİLER

Yemeklerini yiyen 4 kişi hesabı ödemek için kasaya yöneldiğinde kasada duran işyeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.’ye, ’çalışanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız’ diye sordu. E.E. de, tepki gösterip iş yeri sahibi Fatih Taşkıran’ı yumrukladı.

AÇIĞA ALINDILAR

Olaydan sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürülen ve burada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan komiser yardımcısı E.E. ve özel harekat polisi B.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında iki polis memuru idari soruşturma kapsamında açığa alınırken, kavgayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.