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Gasilhane aracını gezici kütüphane yaptılar

Ankara'da Kitabüs ismi verilen gezici kütüphane, gençlerin yoğun ilgisini gördü.

DHA | 19.08.2018 - 10:50..
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Kahramankazan Belediyesi, Gençlik Meclisi üyeleri ve belediye ekipleri tarafından 'Eskiyi Değerlendir Yeniyi Şenlendir' projesi kapsamında belediyeye ait kullanılmayan bir otobüs gezici kütüphaneye dönüştürüldü. Daha önce gezici gasilhane olarak kullanılan ve köylere cenaze hizmeti veren otobüse 'Kitabüs' ismi verildi.

Gasilhane aracını gezici kütüphane yaptılar

İLK DURAKTA YOĞUN İLGİ

Kitabüs'un ilk durağı Kahramankazan ilçesinin İmrendi Mahallesi oldu. Özellikle çocuklar ve gençler, mahalle merkezine gelen Kitabüs'e yoğun ilgi gösterdi. Otobüste ve çevresine kurulan çadırlarda seçtikleri kitapları okuyan gençler, gençlik meclisi üyeleri tarafından yapılan kek ve meyve suyu gibi ikramların da tadına baktı.

Gasilhane aracını gezici kütüphane yaptılar


ÇOCUKLARI KİTAPLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEKLER

Kitabüs'ün bundan sonra da mahalle mahalle gezerek çocuk ve gençlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi. Kitabüs'ü çok sevdiklerini ifade eden Kahramankazanlı çocuklar, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Kitabüs ile kitap okuma alışkanlıklarını geliştireceklerini belirten çocuklar, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Gasilhane aracını gezici kütüphane yaptılar

BİN 500 KİTAP VAR

Proje hakkında açıklama yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Kitabüs’te Türk ve dünya klasiklerinden oluşan yaklaşık bin 500 kitap bulunuyor. Kitap ve kitap okuma alışkanlığı yavrularımızın gelişiminde büyük önem taşıyor. Kitabüs ile mahallelerimizde bu hizmeti çocuklarımızın ayağına götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Gasilhane aracını gezici kütüphane yaptılar

Gasilhane aracını gezici kütüphane yaptılar


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