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Gaslighting nedir

Duygu terminatörlüğü olarak da bilinen gaslighting'in Türkçe karşılığı duygu sömürüsü ile şiddet gerçekleştirmektir.

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Yabancı bir kelime olan gaslighting, karşınızdaki kişinin sizi duygusal olarak şiddete maruz tutması ve devamında sizi manipüle etmesi demektir.

Gaslighting nedir

GASLIGHTING'İN ZARARLARI

Türkçe karşılığı duygu sömürüsü olan gaslighting, duygularıyla karşıda bulunan kişilerin manipüle etmesi, beyin yıkaması ve böylece sizin kendinize olan güveninizi, kimlik anlayışınızı ve özsaygının yitirmesine neden olur. Duygu terminatörü olan kişi, genel olarak açıklamalarını ve hatta suçlamalarını duygusal temellere dayandırırken, bazen de yalanlar üzerine kurar.

Duygu terminatörlüğü de olarak bilinen bu duruma terminatörlük denmesinin nedeni ise şiddete başvurmadan duygusal olarak fikirlerinizin manipülasyona ve değişimlere uğramasıdır.

NEDEN GASLIGHTING

 

İngilizcesinden gaz ışığı, gaz lambası diye çevrilen bu kelimenin hikayesi ilginç bir tiyatro oyununa dayanıyor. Kelime, 1930’larda oynanan bir tiyatro oyunundan geliyor. Senaryoya göre Jack, karısı Bella'nın psikolojisini manipüle etmek için her gün gaz lambasının ışığını biraz kısıyor. Karısı “Bu lambanın ışığı azaldı mı?” diye sorduğunda ise sert bir şekilde karşılık verip kadını aşağılıyor. Sonuç olarak Bella'nın kendisine olan güvenini yitirmesini ve “Acaba kafayı mı yedim?” sorusunu sormasını hedefliyor. İşte bu nedenle duygu terminatörlüğünün adı gaslighting oluyor.

 

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