Gasp edilen araçla kaza yaptılar

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara istikameti D-100 Karayolu Acıbadem Metrobüs durağı yakınında meydana geldi. Görgü tanığının ifadesine göre, süratli bir şekilde ilerleyen 34 TCH 35 plakalı ticari taksi sürücüsü virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan 2 kişi yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkartıldı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası alev alan araç bir süre yanarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

GASP ETTİKLERİ ARAÇLA KAZ YAPTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, plaka sorgusu yaptıkları aracın geçen Cumartesi akşamı 2 kişi tarafından Üsküdar'da gasp edildiğini ve ticari taksinin emniyet tarafından her yerde arandığını tespit etti. Polis kaza yapan yaralıların aracı gasp eden kişiler olup olmadığıyla ilgili soruşturma başlattı.







