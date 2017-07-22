Gasp edilen telefonunu internet satış sitesinde buldu

Adana'da 6 üniversite öğrencisine pompalı tüfek ve bıçak çekip, bin 110 lira para ve 1 cep telefonu gasp eden 1'i çocuk 3 zanlı, çaldıkları telefonu internetten satışa çıkarınca yakalandı.

ÖLDÜRMEYLE TEHDİT ETTİLER

Olay, 18 Temmuz'da saat 02.30'da merkez Çukurova İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 1'i kadın 6 üniversite öğrencisi eğlenmek için 2 otomobille Adnan Menderes Bulvarı'ndaki çamlık alana gitti. Bu sırada yüzlerini mendil ile kapatan 3 zanlı pompalı tüfek ve bıçak çekerek,"Kıpırdamayın, yanınızdaki değerli eşyaları, paraları ve otomobillerin anahtarlarını verin, yoksa sizi öldürürüz" dedi. Korkan öğrencilerden M.O.K. cep telefonunu verirken, diğer arkadaşları ise toplam bin 110 lira para ve otomobil anahtarlarını verdi. Gasp ettikleri para ve cep telefonunun alan zanlılar, otomobillerin anahtarlarını daha sonra camdan aşağı atarak olay yerinden kaçtı. Gasp edilen öğrenciler ise polise gidip şikayetçi oldu.

CEP TELEFONUNUN İNTERNETTEN SATIŞA KOYULDUĞUNU GÖRDÜ

Olayın ardından, inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Üniversite öğrencisi M.O.K, ise kendine yeni bir cep telefonu almak için internetteki alışveriş sitelerine bakarken çalınan telefonunun Çakmak Caddesi'nde bir işyerinde satışta olduğunu fark edince polise bilgi verdi.

İşyerine gelen polis, işletmeci M.K.'nin telefonu satan kişinin gün içerisinde gelip parayı alacağını söyledi. İşyerinde bekleyen polis, telefonu satan 16 yaşındaki M.O.T.'yi gözaltına aldı.

"ALKOL ALMIŞTIK, ÖZÜR DİLERİZ"

M.O.T.,'nin birlikte gasp yaptığı arkadaşları 22 yaşındaki Bayram A. ve 21 yaşındaki Sinan K. da yakalandı. Zanlıların sorgularında, "Çok alkollüydük, üniversite öğrencilerinden özür diliyoruz. Zararlarını karşılayalım, paralarını geri verelim" dedi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.