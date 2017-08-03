Gasp ettikleri eşyaları paylaşamayınca yakalandılar

Samsun İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Muzaffer Önder Parkı'na gece gelen Doğukan Özkan Yılmaz ve askerden izne gelen arkadaşı Furkan Üstün, burada 42 yaşındaki Fikri Aksu'yu döverek yaraladıktan sonra pantolonunun cebinden; içinde 20 lira, kredi kartları ve kimlikleri bulunan cüzdanı gasp edip kaçtı. Yaralı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARIM SAAT SONRA AYNI PARKTA YİNE GASP

Bu olaydan yarım saat sonra aynı parka gelen iki şüpheli parktan geçen 22 yaşındaki İbrahimcan Köse'yi durdurup sigara istedi. Sigarayı alan iki şüpheli Köse'yi döverek cep telefonunu gasp edip yine kaçtı. Yaralı genç ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜLER

İki şüpheli İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'ne gelip gasptan elde ettikleri para ve cep telefonları paylaşırken anlaşmazlığa düşünce aralarında kavga çıktı.

İddiaya göre; Furkan Üstün, Yılmaz'ı sağ bacağından yaraladı. Yaralanan şüpheli tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne gitti.

GASP MAĞDURU TANIYINCA YAKALANDI

Bu sırada acil serviste polislere ifade veren gasp mağduru İbrahimcan Köse, sedyede Doğukan Özkan Yılmaz'ı görünce polislere yakalattı.

MAHKEMEYE SEVK EDiLDİLER

Tedavisi tamamlanan Yılmaz, daha sonra gözaltına alındı. Diğer şüpheli de Canik İlçesi'nde bir parkta uyurken yakalandı. Asker olan ise Üstün inzibata teslim edildi. Polisteki ve inzibattaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli bugün 'darp' ve 'geceleyin gasp' suçundan adliyeye sevk edildi.