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Gasp zanlısı, ailesiyle vedalaşırken yakalandı

Bursa'da akaryakıt istasyonundan 1500 lira gasbeden M.Ç., yurt dışına kaçmadan ailesiyle vedalaşmaya gidince yakalandı.

DHA | 15.01.2018 - 16:05..
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Geçen cumartesi gecesi Bursa merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzlerinde kar maskesi olan iki kişi, pompalı tüfekle görevli Semih Yıldızarslan'ı tehdit ederek 1500 lirayı alıp uzaklaştı. Kaçtıkları araçla Kayapa Mahallesi'nde kaza yapan şüpheliler, parayı ve tüfeği bırakarak ortadan kayboldu.

AİLESİYLE VEDALAŞIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda araca çalıntı plaka takıldığını tespit etti. Şüphelilerin yurt dışına kaçacağı yönünde bilgiye ulaşan ekipler, M.Ç.'nin Kent Meydanı civarında son kez ailesiyle buluşacağı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda M.Ç. gözaltına alındı. Diğer şüpheli F.K. (20) ise Çarşambapazarı bölgesinde yakalandı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Gasp zanlısı, ailesiyle vedalaşırken yakalandı

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