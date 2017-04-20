Gasp zanlısı FETÖ'cü emekli polis çıktı

Altındağ’da bir kuyumcu dükkanından gasp girişiminde bulunduktan sonra kaçtığı Düzce’de yakalanan şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski bomba imha uzmanı olduğu ortaya çıktı. Ankara’ya getirilirken polis aracından kaçma girişiminde bulunan şüpheli, neden olduğu trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

VATANDAŞLARIN ÜZERİNE EL YAPIMI PATLAYICI ATTI

6 Mart’ta Altındağ Karapürçek Mahallesi Başak Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında gerçekleştirilmek istenen soygun teşebbüsünde dükkan sahibinin oğlunu ayağından tabanca ile vuran ve ardından, kendisini takip eden vatandaşların üzerine doğru el yapımı patlayıcı atarak zorla ele geçirdiği araçla kaçan şüphelinin yakalanması için polis özel ekip kuruldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin kaçtıktan yaklaşık 2 saat sonra olay yerine dönerek bıraktığı aracı aldığını belirleyen ekipler, söz konusu aracın plakasından şüphelinin Nevzat Yurt olduğunu tespit etti.



Polis ekipler, aradıkları kişinin eski meslektaşları olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada Nevzat Yurt’un, Düzce Emniyet Müdürlüğü kadrosunda geçen yıla kadar bomba imha uzmanı olarak görev yaptığı, 16 Kasım 2016 tarihinde hakkında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıktan sonra emekli olduğu belirlendi.

EVİNDEN HER TÜRLÜ PATLAYICI ÇIKTI

Muhtemel adreslerin tespit edilmesinin ardından aralarında özel harekat polisleri ile bomba imha uzmanlarının da bulunduğu ekip Düzce’ye gitti. Kadın arkadaşının evinde olduğu öğrenilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin kendi evinde yapılan aramalarda, 40 metre infilaklı fitil, 2 parça seviyeli fitil, 9 MKE yapımı el bombası, 3 M26 ABD yapımı el bombası, 2 DM41 Alman yapımı el bombası, 500’er gramlık 3 jel dinamit, 400 gram plastik patlayıcı, 3 kalıp halinde plastik patlayıcı, sigara paketi içerisine gizlenmiş plastik patlayıcı, 400 patlayıcı kapsülü, bir tabanca, 2 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.

"BOMBALAR YANIMDA OLSAYDI BENİ KOLAY ALAMAZDINIZ"

Şüphelinin kendisini yakalayan polislere, "Bombalar yanımda olsaydı beni böyle kolay alamazdınız." dediği belirtildi.

SU İÇMEK İÇİN ELLERİNİ ÇÖZDÜRDÜ

Polis aracıyla Ankara’ya getirilirken rahat su içebilmek için arkadan bağlanan ellerinin çözülerek önden kelepçelenmesini isteyen şüphelinin, durumu fırsat bilerek aracı kullanan polis memuruna müdahale ettiği, bu sırada kontrolden çıkarak takla atan araçtaki diğer polislerle yaralandığı kaydedildi. Kazada ağır yaralanan şüphelinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, yaralı polis memurlarının ise tedavilerinin ardından taburcu oldukları öğrenildi.