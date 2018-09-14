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Gaspçı amacına ulaşamayınca kadına satırla saldırdı

Kocaeli’de, çantası ile cep telefonunu almaya çalışan gaspçının satırlı saldırısına uğrayan kadının imdadına, Yunus timleri yetişti.

İHA | 14.09.2018 - 17:29..
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Gebze ilçesi Atatürk Caddesi’nde yürüyen H.B. (24) isimli kadının yanına yaklaşan bir şahıs, çantasını ve cep telefonunu zorla almaya çalıştı. Bir süre H.B.’den zorlayan şahıs çabasında başarılı olamayınca, yanında taşıdığı satırla kadına saldırdı.

Şahısın saldırısına uğrayan H.B., boynundan aldığı darbeyle yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Gaspçı amacına ulaşamayınca kadına satırla saldırdı

YUNUS TİMLERİNE DE SALDIRDI

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Yunus timleri, H.B.’ye saldıran şahıstan elindeki satırı bırakarak teslim olmasını istedi. Teslim olmak istemeyen şahıs elindeki satırla polis ekiplerine saldırmaya çalıştı.

Yunus timlerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Kadın ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis karakoluna götürülen Y.B.’nin birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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