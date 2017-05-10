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Gaspçı, çalışmayan aracını silah zoruyla ittirterek kaçtı

Bursa'da boş depolarını dolduran 3 kişi, silah zoruyla pompacının cebindeki 2500 lirayı gasp etti.

10.05.2017 - 09:07
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Gemlik ilçesinde İstanbul Yolu  Engürücük Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, 16 MAG 29 plakalı otomobille istasyona gelen 3 kişi araçlarının depolarına benzin doldurttuktan sonra ellerinde bulunan pompalı tüfek ile havaya 1 el ateş ederek pompacının cebinde bulunan 2 bin 500 lirayı gasp etti.

ÇALIŞMAYAN ARAÇLARINI SİLAH ZORUYLA İTTİRTİP KAÇTILAR

Daha sonra araca binen soyguncular aracın çalışmaması üzerine tekrar inip benzin istasyonunda bulunan iki pompacıya silah doğrultup araçlarını ittirterek çalıştırıp olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine gelen Jandarma ekipleri araştırma yaparken durum polis ekiplerine de bildirildi. Bursa yönüne kaçan zanlılar ile polis arasında kovalamaca başladı. Araçtakiler 20 kilometre uzaklıkta bulunan bir otomobil fabrikasının garajında  ismi açıklanmayan 18 yaşından küçük bir çocuk ile birlikte 25 yaşındaki M.Y. ve 30 yaşındaki F.O. gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinde yapılan aramada gasp ettikleri 2 bin 500 lira ile pompalı av tüfeğe el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaspçı, çalışmayan aracını silah zoruyla ittirterek kaçtı

Gaspçı, çalışmayan aracını silah zoruyla ittirterek kaçtı

Gaspçı, çalışmayan aracını silah zoruyla ittirterek kaçtı

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