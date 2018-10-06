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Gassal, gasilhanede ölü bulundu

Adıyaman Besni'de gasilhanede çalışan 68 yaşındaki Hasan Gürbüz, abdest almaya gelenler tarafından ölü olarak bulundu.

İHA | 06.10.2018 - 16:03..
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Besni Tuğsuzlar Cami gasilhanesinde çalışan Hasan Gürbüz’ü (68) vatandaşlar abdest alma yerinde yatarken gördü.

ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Uyuduğunu sanan vatandaşlar, Gürbüz’ü uyandırmaya çalıştı. Şahsın uyanmaması üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler şahsın öldüğünü belirledi.

Gassal, gasilhanede ölü bulundu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ve savcının olay yerini incelemesinin ardından Hasan Gürbüz’ün cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gürbüz’ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gassal, gasilhanede ölü bulundu

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