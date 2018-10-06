Gassal, gasilhanede ölü bulundu

1 Alex Telles için gelen takımlar Sinan'a bayıldı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı mücadelede forvette görev yapan ve birçok pozisyona giren Sinan Gümüş, Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözlemcilerinin radarına girdi.

2 Mevlüt Uysal: İstanbul işgale boyun eğmeyecektir İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923'te ve son olarak 15 Temmuz 2016'da göstermiştir." dedi.

3 Trump: Protestocuları Soros tuttu Hakkında taciz iddiaları olan yargıç Kavanaugh’ı aday gösterdiği için birçok kesim tarafından protesto yağmuruna tutulan Trump, protestocuların George Soros tarafından tutulduklarını iddia etti.

4 Azez'de patlama: 5 ölü Suriye Azez'de akaryakıt satış noktasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

5 Ünal Karaman'ın annesi vefat etti Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman hayatını kaybetti.

6 Şenol Güneş, Cenk Tosun'u istiyor Bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında Everton'da top koşturan Cenk Tosun'un takıma geri alınmasını istedi.