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Gastronomi şehri Hatay dünyaya açılıyor

Kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağı, lezzetlerini dünya ile paylaşacak.

AA | 27.06.2018 - 08:08..
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının, dünyaya tanıtılarak markalaşması hedefleniyor.

ÇOK ÇEŞİTLİ OLDUĞU İÇİN HER DAMAK TADINA UYUYOR

Sahip olduğu 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi ile adından söz ettiren Hatay mutfağı, tüm yurda nam salmış lezzetleriyle her damak tadına hitap ediyor.
Kent mutfağının marka haline gelmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesinin attığı adımlar ve yapacağı tanıtım projeleriyle yörenin enfes tatları dünya ile paylaşılacak.

Gastronomi şehri Hatay dünyaya açılıyor

13 MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ BİR KENT

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'ın, Anadolu ile Ortadoğu'nun bileşkesinde yüzyıllardır ticaretin merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Hatay'ın, tarihi geçmişinin yanı sıra kültürel değerleri, medeniyet birikimi bulunduğunu aktaran Savaş, burasının aynı zamanda her damağa hitap eden önemli yemek kültürüne sahip ender kentlerden biri olduğunu kaydetti.

Gastronomi şehri Hatay dünyaya açılıyor

"ÇOK ÖNEMLİ BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ"

Dünya lezzetleri arasında önemli yere sahip Hatay mutfağının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapacaklarını ifade eden Savaş, "Hac yolunun üzerinde olduğu çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyadaki 23 medeniyetin 13'ü burada yaşamış, tarihi geçmişimiz, kültürel değerlerimiz, medeniyet birikimimiz var. Burada birçok yemek kültürü birbirleriyle barışık yaşamış, çatışmamış, birbirlerinden esinlenmişler. Şu anda 600'ün üzerinde yemek çeşidine sahip bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bunların dünya ile paylaşılmaması ve atıl bırakılması düşünülemezdi." dedi.

Gastronomi şehri Hatay dünyaya açılıyor

Hatay Aşçılar Derneği Başkanı Sedat İnanç ise kent mutfağının Arap coğrafyasından, Anadolu'dan, Orta Asya ve Avrupa'dan etkinlendiğini belirtti.
Türkiye'de ve dünyada Hatay mutfağının özel bir yeri olduğunun altını çizen İnanç, şöyle devam etti: "Türk mutfağı bir yana Hatay mutfağı bir yana diyoruz çünkü Hatay mutfağı Türk mutfağını kendi içinde harmanlamış bir mutfak. Sadece 250'nin üzerinde kahvaltı çeşidi var. Bunların hepsini sunacak tesis olmadığı için çeşitliği sunamıyoruz. Bu yemekleri kitap haline getirerek belgelemek, tarifleriyle gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Unutulan yemek çeşitlerimiz var. Artık anneden çocuklarına geçmediği için hazır yemeğe yönlenildiği için yemekler unutulmuş. Dünyanın mutfağını Hatay kendi içinde harmanlamış, kendine özgü bir şeyler katmış ve soframıza sunulmuştur. Hatay mutfağı dünyada ve Türkiye'de hak ettiği yeri almıyor."

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