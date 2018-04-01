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Gastronomi taban puanları 2017-2018

Gastronomi uzmanı zengin Türk mutfak kültürünün geliştirilmesini, uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayan,modern ve klasik pişirme teknikleriyle uğraşan kimsedir.

İHA | 01.04.2018 - 12:01..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Gastronomi taban puanları 2017-2018

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Gastronomi Uzmanı;Dünya mutfak kültürü, sanat tarihi, yemek tarihi konularında her türlü yerli ve yabancıyazılı veya görsel yayınları takip eder, çıkan sonuçları değerlendirir, konu ile ilgili raporlar düzenler, ilgilileri bilgilendirir, istatistiki bilgiler elde ederek muhafaza eder.

TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASINI SAĞLAR

Türk mutfak kültürünün ve yemeklerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtım ve geliştirilmesi için çalışmalar ve uygulamalı sunumlar yapar.

Yaptığı araştırmalar doğrultusunda yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar, bunların uygulanmasını sağlar.

Gastronomi taban puanları 2017-2018

Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, ham maddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi konularında araştırma yapar, Yönetici olarak diğer üretenlerle rekabet edebilecek en uygun üretim yöntemlerini araştırır.

Gastronomi taban puanları 2017-2018

En iyi ve ekonomik ürünün üretilmesi konusunda düşük maliyet çalışmaları yapar, Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, yönetim ve kalite kontrolünü yapar.

ARANAN NİTELİKLER

Gastronomi Uzmanı olmak isteyenlerin, fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarına ilgili, inceleme ve araştırma yapmaya meraklı, el becerisine sahip, yoğun iş temposuna dayanıklı, takım çalışması ruhuna sahip, damak tadı kuvvetli, hızlı karar verebilmesi lazım.

Hijyenik kurallara duyarlı, yoğun ve yaygın dikkatini üst düzeyde kullanabilen, estetik, ve sabırlı, el-göz koordinasyonu ve hayal gücü gelişmiş kişiler olması gerekir.

Gastronomi taban puanları 2017-2018

Gastronomi Uzmanları çalışmaları sırasında bazen gürültülü, kokulu bir ortamda bulunabilirler.

NEREDE ÇALIŞABİLİRLER?

Gastronomi Uzmanları yoğun olarak özel sektörde, gıda maddeleri işleyen, müşteri potansiyeli yüksek her türlü otel ve restoranda görev yapabilirler.

Son yıllarda ülkemiz turizminin gelişmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu mesleğe olan talep daha da artacaktır. Gastronomi Uzmanları yiyecek-içecek işletmesi kurabilir ve yönetebilirler.

GASTRONOMİ UZMANI NASIL OLUNUR?

Mesleğin eğitimi üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile turizm işletmeciliği ve bilişim bilimleri yüksekokulu Gastronomi bölümlerinde verilmektedir.

Gastronomi bölümü taban puanları için tıklayın

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