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GATA: Baykal'ın genel sağlık durumu iyi, bilinci açık

Almanya'da Ankara'ya getirilen Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili GATA'dan yapılan açıklamada, genel sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 14:24..
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Almanya'da tedavi gördüğü hastaneden Ankara'ya getirilen Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

"GENEL DURUMU İYİ"

Açıklamada, Baykal'ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Palyatif Kliniğine kabul edildikten sonra anesteziyoloji ve reanimasyon, fizik tedavi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirildiği belirtilerek, "Sayın Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

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