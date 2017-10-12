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GATA'da şehit olan korucu Diyarbakır'da toprağa verildi

Diyarbakır'da yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan korucu Murat Bartev toprağa verildi.

12.10.2017 - 04:52
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Murat Bartev'in cenazesi, toprağa verildi.

GATA'da şehit olan korucu Diyarbakır'da toprağa verildi

GATA'DA TEDAVİ ALTINDAYDI

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken bugün akşam saatlerinde şehit olan güvenlik korucusu Murat Bartev'in cenazesi, uçakla memleketi Diyarbakır'a getirildi.

Şehit Bartev'in cenazesi, buradan da askeri helikopterle Silvan İlçesi'ne bağlı Onbaşılar Köyü'ne götürüldü. Köyde, sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen cenaze törenine Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Silvan Cumhuriyet Savcısı Burak Başdemir, askeri ve sivil yetikililer, şehit Bartev'in yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GATA'da şehit olan korucu Diyarbakır'da toprağa verildi

KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Koruculuk yaptığı görevi boyunca elde ettiği başarıların anlatıldığı kısa yaşam hikayesinin ardından Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Şehit Murat Bartev'in ağabeyi Çelebi Bartev'e Türk Bayrağı verildi. Daha sonra Kürtçe ağıtlar ve dualar eşliğinde şehit Bartev'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Defin işleminin ardından yakınları, Onbaşı Köyü'nde taziyeleri kabul etmeye başladı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Murat Bartev'in cenazesi, toprağa verildi.
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