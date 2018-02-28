1 Sinop'ta tuğla yüklü tır devrildi: 1 kişi öldü Sinop'tan İstanbul'a tuğla taşıyan bir tır, Kastamonu'da devrildi. Meydana gelen kazada, tır sürücüsü hayatını kaybetti.

2 Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı Rusya Özerk Cumhuriyeti Tataristanin başkenti Kazan'da gerçekleşen olayda sarhoş bir kişi silahla ateş ederek üç kişiyi yaraladı.

3 Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya Rusya'da yakında yapılacak başkanlık seçimi için halkın sandığa gitmesini sağlamak için çalışmalar başladı. En dikkat çekeni ise, +18 çalışmalar oldu.

4 Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 17'si tutuklandı.

5 Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'deki iç savaş nedeniyle 5 yaşın altındaki 400 bin çocuğu aşırı derecek yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

6 Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü Şanlıurfa'da bir motosiklet sürücüsü karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaynetti.