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Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı

Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 17'si tutuklandı.

DHA | 28.02.2018 - 00:58..
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan şahıslara yönelik iki hafta önce yaptığı operasyonda, örgütün 'gaybubet' olarak adlandırdığı evlerde kaldığını tespit ettiği 26 kişiyi gözaltına aldı.

Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulamasının ardından, bir kişi serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından 2 kişi savcılıkça serbest bırakılırken, 23 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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