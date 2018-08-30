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Gaye Usluer: Son 4 kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekledim

Muharrem İnce'nin çekirdek ekibinde olmadığını söyleyen CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, "Son dört kurultayda Kılıçdaroğlu'na oy verdim." dedi.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 22:22..
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Gaye Usluer: Son 4 kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekledim

Kurultay konusunun yoğun olarak tartışıldığı CHP'de Çağrı Heyeti'nin açıklamalarını yapan Gaye Usluer, Kübra Par ile Açık ve Net programına konuk oldu.

"YAŞADIKLARIMIZ SONUCU ORTAKLAŞTIK"

Usluer, Muharrem İnce’nin çekirdek kadrosuna dair, “Muharrem İnce’ye yakınlığım onun çekirdek ekibi kadar değil. Onlar bizden önceki dönemde yoldaşlık yapan, Muharrem Bey’in başkanlığı için birlikte çalışmış bir çekirdek ekip var. Ama sonrasında bizler, partinin aldığı sonuç, tüzük kurultayında yaşadıklarımız sonucunda ortaklaştık.

Gaye Usluer: Son 4 kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekledim VİDEO

"İNCE'NİN ALDIĞI YÜZDE 30 ÖNEMSENMELİ"

‘Muharrem İnce’ci misiniz, değil misiniz?’ derseniz, Muharrem İnce’nin o 55 günde gösterdiği performansı takdir eden, aldığı yüzde 30 oyun mutlaka önemsenmesi gerektiğine inanan biriyim. Ama geçtiğimiz son dört Kurultay’da Sayın Kılıçdaroğlu’na başkan olması için oy vermiş bir kişiyim” dedi.

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