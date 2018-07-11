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Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı 2019'da açılacak

Dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'na ulaşımı da kolaylaştıracak proje 2019'un sonunda hizmete girecek.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 09:36..
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Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350’den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan Yeni Havalimanı, 29 Ekim tarihinde açılacak.

Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı 2019'da açılacak

SAATTE 70 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Bu dev projeye ulaşımın da rahat olması için Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı çalışmaları yapılıyor.

37,10 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek.

DİĞER HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK

Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonun’da Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.

Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı 2019'da açılacak

2019'DA AÇILACAK

Yetkililer; Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı'nın 2019 yılının sonunda açılacağını dile getirdiler.

Gayrettepe - Yeni Havalimanı Metro Hattı durakları;

1. Gayrettepe

2. Kağıthane

3. Hasdal

4. Kemerburgaz

5. Göktürk

6. İhsaniye

7. Yeni Havalimanı 1

8. Yeni Havalimanı 2

9. Yeni Havalimanı 3

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