Gayrimenkul gelir vergisi 2. taksit dönemi başlıyor

Gelir Vergisi Kanunu gereğince belli bir gelir sınırı altında kalanlar bu vergiyi ödemiyor. Ancak iş yerini veya evini kiraya verenler ve iyi gelir elde edenler Gayrimenkul gelir vergisi ödemek durumunda kalıyor.

5 SENE İÇERİSİNDE ELDEN ÇIKARILANLAR İÇİN YAPILIYOR

Değer artış kazancı vergisi ödemesi iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılan gayrimenkuller için yapılıyor. 2017 yılında yapılan satışlardan elde edilen istisna tutarı 11 bin lira olarak belirlendi.

İş yeri ve konuttan gelir elde eden kişiler 26 Mart akşamına kadar beyannamelerini vererek, 31 Mart akşamına kadar ilk taksit ödemelerini yapmıştı.

ÖDEMELER 31 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

Değer artış kazancı vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlayacak ve 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Uygulamaya göre; 5. yıldan sonra elden çıkarlan gayrimenkuller için değer artış kazancı vergisi ödenmeyecek.

Ödemeler mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerinden ödenebiliyor. Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı bankalardan da yapılabiliyor.